Brescia, anziano a San Polo scippato della catenina e spinto a terra

(red.) Ieri mattina, domenica 22 novembre, un uomo anziano di 90 anni è rimasto vittima di una rapina mentre camminava in via Masaccio, nel quartiere San Polo di Brescia. E’ successo intorno alle 11,30 nel momento in cui l’anziano, nelle vicinanze della sua abitazione, è stato raggiunto da uno sconosciuto che gli ha strappato dal collo una catenina d’oro e lo ha fatto anche cadere per terra.

Subito dopo il malvivente è riuscito a fuggire, mentre qualche testimone che ha notato l’anziano a terra e assistito solo agli ultimi secondi dello scippo ha allertato i soccorsi e anche le forze dell’ordine. L’uomo è stato medicato sul posto dagli operatori di un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e poi ricondotto a casa. Sullo scippatore indagano i carabinieri.