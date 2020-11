Bassano Bs, frontale tra due auto. Conducenti portati in ospedale

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 19 novembre, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale sulla statale 45 in territorio di Bassano Bresciano, nella bassa. E’ successo pochi minuti prima delle 15 e l’impatto frontale ha riguardato una Lancia Ypsilon e una Suzuki. La dinamica è al vaglio dei carabinieri e quindi non è ancora chiaro cosa abbia portato uno dei conducenti a invadere l’altra corsia.

Da una parte c’era una donna campionessa di sci nautico appena rientrata da San Gervasio dopo un allenamento e diretta a casa. Dall’altra, un uomo che stava ritornando dal lavoro. L’impatto ha avuto ripercussioni importanti soprattutto sulla donna, rimasta incastrata nell’abitacolo ed estratta per opera dei vigili del fuoco. Insieme all’altro conducente – per fortuna i due non sono gravi – sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Manerbio.