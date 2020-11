Sullo scooter elettrico senza targa, assicurazione e patente: maxi sanzione

(red.) “Mi avevano detto che non serve la patente per guidare questo veicolo e che non era nemmeno obbligatorio immatricolarlo!”. Queste sono le dichiarazioni di un quarantenne indiano, fermato nella bassa bresciana da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Brescia a bordo di un veicolo elettrico a due ruote, convinto erroneamente di poterlo condurre come una bicicletta, ovvero senza patente.

Lo scooter elettrico senza patentino è solo uno dei tanti mezzi di trasporto per muoversi in modo veloce senza fare fatica, rispettando l’ambiente. Alcuni modelli, a livello estetico, si presentano come dei veri e propri ciclomotori, ma sono dotati di pedali: è proprio per questo che sono paragonabili più ad un velocipede che ad un ciclomotore, perché l’utilizzatore per muoversi deve necessariamente pedalare, mentre il motore elettrico facilita la pedalata riducendo lo sforzo fisico. La velocità che può raggiungere è limitata, pertanto non può percorrere strade a pedaggio o strade extra urbane, proprio come la bicicletta. Non essendo dotato di un vero e proprio motore autonomo, non necessita di omologazione, targa e assicurazione.

Nel caso specifico di questo controllo, però, il mezzo era sprovvisto di pedali che ne avrebbero caratterizzato la natura, possedeva lo sblocco dell’acceleratore che quindi rendeva autonomo il motore elettrico di cui era dotato ed inoltre era privo di targa benché fosse a tutti gli effetti un ciclomotore.

Pertanto gli agenti hanno multato l’ignaro conducente per guida senza patente, con veicolo non immatricolato e quindi privo di certificato di circolazione, sprovvisto di regolare assicurazione, per un importo totale di € 6061,00 di contravvenzioni e perdita di 5 punti. Il mezzo è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo e siccome il responsabile si rifiutava di assumerne la custodia veniva nuovamente sanzionato per tale rifiuto con l’importo di € 1818,00. Non dimentichiamo per concludere che il giovane circolava anche senza indossare il casco di protezione, la cui mancanza gli è costata € 83,00.