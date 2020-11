Caduta mortale in parapendio, Urago d’Oglio piange Andrea Facchetti

(red.) La comunità bresciana di Urago d’Oglio piange Andrea Facchetti, il 25enne appassionato di parapendio trovato morto ieri, lunedì 16 novembre, al monte Estoul, nel Comune di Brusson, in Valle d’Aosta. Il giovane aveva proprio in valle il suo domicilio nel momento in cui lavorava per la cooperativa casearia La Fromagerie Haut Val D’Ayas. Ieri mattina, quando il giovane non si è presentato al posto di lavoro e non risultava contattabile al cellulare è scattato l’allarme.

E vista la sua nota passione per lo sport si è proceduto con la ricerca e il ritrovamento dell’auto parcheggiata nel punto in cui iniziava a praticare la disciplina. Subito dopo il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia, che continua a indagare sull’incidente, ha recuperato il corpo senza vita a 2.600 metri di altezza.

Sembra che la zona fosse impervia e ghiacciata, mentre la vela strappata, forse a causa del vento, potrebbe aver provocato una fatalità per il bresciano che non aveva l’imbracatura. Il giovane, che aveva tenuto la residenza a Urago d’Oglio, lascia i genitori e tre sorelle.