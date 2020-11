Pilota bresciano di parapendio precipita e muore in Valle d’Aosta

(red.) Tragico incidente in quota per un uomo in parapendio che era impegnato nelle varie evoluzioni in Valle d’Aosta. La vittima, come riporta il GiornalediBrescia.it, è un bresciano che lavorava in quella regione.

L’allarme è stato lanciato nel momento in cui non si è avute notizie dell’uomo al rientro al lavoro. Il Soccorso alpino della Valle d’Aosta si è mosso trovando il corpo senza vita nella zona di Estoul, in Val d’Ayas, a 2.600 metri di altezza.

Lo stesso Soccorso alpino sottolinea come l’incidente possa essersi verificato anche sabato 14 novembre. I resti del pilota sono stati ricomposti a Champoluc, mentre la Guardia di Finanza di Cervinia sta indagando sull’incidente.