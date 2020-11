Montichiari, lite tra due per un parcheggio. Spunta un coltello

(red.) Pochi minuti prima di mezzogiorno di ieri, domenica 15 novembre, a Montichiari, nella bassa bresciana, si è consumata una lite tra due soggetti e con tanto di coltello estratto dall’aggressore. E’ accaduto in via Marconi, non lontano dallo stadio del paese, ma non è ben chiaro se lo scontro sia stato generato da un parcheggio conteso o da un ingresso ostruito all’autolavaggio in zona. I due contendenti, un uomo dell’Est e un 36enne della Guinea, si sono prima insultati e poi sono passati alle mani.

Tanto che il primo, pare un bulgaro, ha estratto un coltello con cui ha ferito l’altro al volo e a una mano. Subito sono scattati i soccorsi facendo intervenire sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, ma anche i carabinieri della stazione di Carpenedolo per ricostruire la dinamica. Il ferito, non grave, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari per farsi medicare.

Nel frattempo, le testimonianze e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul posto hanno portato a identificare e denunciare l’aggressore per lesioni e porto abusivo di arma. I militari stanno proseguendo le indagini anche perché pare che i due si conoscessero. Non è escluso che quell’azione di ieri faccia parte di altre situazioni.