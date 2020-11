Caduta mortale in parapendio, chi era la giovane vittima bresciana

(red.) Si chiamava Andrea Facchetti, di 25 anni e residente a Urago d’Oglio, nel bresciano, ma con domicilio in Val d’Ayas in Valle d’Aosta, dove lavorava per un’azienda casearia, la giovane vittima del tragico incidente in parapendio. La Guardia di Finanza di Cervinia sta indagando anche per ricostruire i contorni e dettagli dell’accaduto, mentre il Soccorso alpino si è occupato di recuperare i resti a 2.600 metri di altezza.

La salma del giovane è stata ricomposta a Champoluc in attesa anche di capire quando si sia verificato l’incidente, forse sabato 14 novembre. L’allarme era partito nel momento in cui il giovane non si è presentato al suo posto di lavoro.