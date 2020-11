Brescia, nell’ex bocciofila il corpo della badante scomparsa

(red.) Il corpo della 42enne badante ucraina Viktoriia Vovkotrub, scomparsa da una settimana e del cui delitto è sospettato l’ex convivente serbo di 60 anni, è stato trovato sepolto a Brescia nell’ex bocciofila della zona di via Divisione Acqui, uno stabile abbandonato nei pressi dell’abitazione dell’ex fidanzato Kadrus Berisa, che martedì è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio. contro di lui indizi molto gravi, a partire dalle tracce di sangue appartenenti alla vittima su un tappeto che l’uomo aveva gettato in una discarica pubblica.

In una prima fase l’uomo, durante l’interrogatorio di convalida si è avvalso davanti al giudice della facoltà di non rispondere, ma poi nel pomeriggio – forse convinto dal proprio avvocato – ha chiesto di incontrare il magistrato al quale avrebbe reso una dichiarazione spontanea nella quale ha svelato il luogo nel quale si trovava nascosto il cadavere della vittima.

“Il mio assistito ha voluto mostrarsi collaborativo per quando riguarda il profilo dell’occultamento, ma in merito all’omicidio non ha ammesso alcunché”, ha dichiarato alla stampa l’avvocato Mauro Bresciani, che il collega Alessandro Bertoli assiste il sessantenne serbo. Sul posto i carabinieri.