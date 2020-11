Pralboino, aggredito e lasciato ferito in strada. Carabinieri indagano

(red.) In una sera precedente a mercoledì 11 novembre un ragazzo indiano di 30 anni è stato trovato a terra, con il volto tumefatto e il sangue al naso e alla bocca in via Gambara a Pralboino, nella bassa bresciana. Sul posto erano scattati i soccorsi, portando il giovane a finire incosciente (poi si era ripreso) all’ospedale di Manerbio. Ma dell’accaduto ancora i dettagli non sono sufficienti.

Il 30enne, infatti, sentito dai carabinieri non ha voluto fornire elementi di quanto successo. E la sensazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Verolanuova è che ci sia una vicenda di droga dietro quell’aggressione.

Forse l’indiano è stato picchiato da qualcuno al quale non aveva saldato un conto connesso all’acquisto di sostanze stupefacenti. Per arrivare a capire meglio cosa sia successo si stanno analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’aggressione.