Malga Creisa (Borno), donna si ferisce tagliando la legna

(red.) Nel pomeriggio di questo martedì, intorno alle 14,30, una donna si è infortunata mente stava tagliando la legna in località Malga Creisa, nella parte alta del territorio del comune di Borno, in Valle Camonica. Una pianta le è finita addosso ferendola gravemente.



Dopo la richiesta di intervento, la centrale del Soccorso alpino ha mandato sul posto i tecnici della V Delegazione Bresciana del Cnsas – Stazione di Breno, presente con 12 soccorritori, e l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) di Brescia.

La donna è stata raggiunta, trattata a livello sanitario, imbarellata e recuperata con il verricello dal velivolo al quale non era stato possibile atterrare. Infine è stata trasportata ai Civili di Brescia. L’intervento si è concluso in un paio d’ore.