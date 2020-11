Calcinato, la rapina in Posta era un’invenzione della direttrice

(red.) La direttrice dell’ufficio postale di Calcinato dovrà rispondere di simulazione di reato, procurato allarme e appropriazione indebita aggravata. Infatti i carabinieri, al termine delle indagini sul colpo denunciato giovedì scorso dalla responsabile della filiale delle Poste di via Schiannini a Ponte San Marco di Calcinato, sono arrivati alla conclusione che non si sarebbe trattato di una vera rapina, ma del tentativo maldestro di coprire gli ammanchi provocati da una serie di prelievi ingiustificati dalla cassa, effettuati negli ultimi mesi proprio da lei stessa.

La donna, 45 anni, aveva sostenuto di essere stata sorpresa da un bandito mascherato che, dopo averla minacciata con un taglierino, l’aveva chiusa nel bagno della filiale e poi se ne era andato con 7 mila euro che si trovavano in cassa.

Questa sua versione dei fatti non ha però trovato riscontro nell’inchiesta effettuata dagli investigatori. I carabinieri hanno scoperto che la direttrice aveva prelevato ingiustificatamente del denaro, forse approfittando del fatto che nel periodo del Covid, per le precauzioni legate al diffondersi del contagio, i controlli contabili sulla cassa si erano fatti meno stringenti.

Non essendo più riuscita a restituire il maltolto, è la ricostruzione dei militari dell’Arma, la 45enne ha inventato una rapina.