Presta denaro con tassi da usura e picchia vittime in ritardo: arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 5 novembre un uomo kosovaro di 46 anni con residenza formale in via Milano a Brescia, ma con l’abitazione in un campo nomadi, è finito in manette con la pesante accusa di usura, ma anche lesioni per le violenze e le minacce messe in campo ai danni dei suoi debitori, oltre che di estorsione. Debitori che al momento, come vittime, sono state identificate in un pensionato e una coppia entrambi con problemi economici. Di questa vicenda dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come i richiedenti e chi prestava loro i soldi, poi rivelandosi un aguzzino, si erano incontrati in un bar.

A far scattare le manette nei confronti del kosovaro sono stati gli agenti della Guardia di Finanza con i quali il pensionato vittima si era confidato. Di conseguenza, le Fiamme Gialle su disposizione della procura hanno raggiunto la dimora dell’uomo sequestrando migliaia di euro e diversi arazzi della dubbia provenienza. Anche perché l’uomo, di fatto, risultava nullatenente. Si è scoperto che si offriva per prestare soldi in contanti, ma con tassi di interesse che esplodevano nel momento in cui passava ogni giorno di ritardo dalla restituzione. Tanto da parlare di tassi fino al 1.300%.

La coppia, per esempio, che si era fatta prestare 7 mila euro per sistemare alcuni debiti, si è poi sentita chiedere 90 mila euro. Con il rifiuto, però, l’uomo ha chiamato alcuni complici, tutti da identificare, che hanno malmenato le due vittime. Stessa situazione anche per il pensionato che, malato di ludopatia per il gioco alle slot machine, si era fatto prestare 20 mila euro a fronte di una richiesta finale dell’estorsore di 180 mila. Il pensionato ha fatto poi scattare le indagini portando a scoprire che quel denaro alimentava i conti correnti di alcuni connazionali del kosovaro e anche di altri intestati a una sua concessionaria in realtà usata solo per i prestiti.