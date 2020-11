Reggio Emilia, aggressione a una coppia. Una bresciana tra i fermati

(red.) Sono scene da film violento, ma era la drammatica realtà per quanto è avvenuto nella tarda serata di lunedì 2 novembre tra Novellara e Correggio, in provincia di Reggio Emilia e nella quale è coinvolta anche una bresciana. E’ successo intorno alle 23,30 quando una coppia di marocchini – lei una 37enne residente a Reggio Emilia e lui un 43enne di Parma – erano a bordo di un’auto. A un certo punto sono stati avvicinati e circondati da due moto con quattro persone che sono scese dalle due ruote e hanno infranto i vetri della vettura.

Quindi, hanno estratto l’uomo e poi anche la consorte. Non è chiaro il motivo, ma sembra che si tratti di una spedizione punitiva visto che pare che la coppia e il gruppo criminale si conoscessero. L’uomo estratto con forza dall’abitacolo è stato sfregiato con un coltello, mentre la donna è stata condotta in una vicina vigna per un tentativo di violenza sessuale, poi consumato in una casa. E’ stato un passante a lanciare l’allarme muovendo sul posto le forze dell’ordine. In qualche modo si è riusciti anche a risalire alla casa dove si era consumata l’aggressione sessuale e sono stati sequestrati abiti sporchi di sangue e i coltelli usati.

In tutto sono stati arrestati quattro uomini e una donna, tutti nordafricani. Sono un 29enne e un 24enne irregolari di Correggio, un 43enne reggiano, un 26enne parmense e la 25enne di Montichiari. Per loro le accuse sono di concorso in sequestro di persona, violenza sessuale, violenza privata e lesioni personali aggravate. Tutti avrebbero precedenti collegati con la criminalità in provincia di Brescia, mentre la 25enne sarebbe già finita in un’inchiesta per droga.