Gavardo, picchia la compagna e le rompe il naso: arrestato

(red.) La scorsa domenica sera 1 novembre diverse pattuglie dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salò hanno raggiunto un appartamento a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, dopo aver ricevuto la segnalazione di una violenza ai danni di una donna. E’ stata lei stessa, 38enne casalinga, a chiedere aiuto telefonando al 112 e dicendo che il compagno la stava massacrando. A quel punto sul posto sono giunti i militari che si sono trovati di fronte a una situazione inequivocabile.

La donna aveva il volto sfigurato e il naso rotto dalle violenze dell’uomo, un 46enne operaio incensurato che da qualche mese viveva con lei. Proprio lo stesso periodo durante il quale il padrone di casa, ubriaco nei fine settimana, la maltrattava a percosse. Spesso scattavano anche le minacce e costringendola a compiere atti sessuali.

Ma lei, senza un lavoro, non aveva mai denunciato quei soprusi. Quella situazione che andava avanti da mesi tra i due rumeni è stata interrotta dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere dove rimarrà dopo la convalida del fermo da parte del giudice e le accuse di minacce, lesioni, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata invece portata in ospedale per essere medicata e, dopo una prognosi di trenta giorni, intraprenderà un particolare percorso.