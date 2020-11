Roccafranca, scempio dei vandali in piazza Gandhi. Alcuni si costituiscono

(red.) L’onda degli episodi border-line avvenuti nella notte di Halloween lo scorso sabato 31 ottobre ha raggiunto, nel bresciano, anche Roccafranca. Tanto che la mattina successiva sono state notate diverse scritte, insieme a disegni di insulti e pessimo gusto ai danni degli arredi presenti in piazzale Gandhi. Tra muri, panchine, pavimenti e colonne non è stato risparmiato nulla.

Una situazione che ha indotto il sindaco Marco Franzelli a postare su Facebook le conseguenze di quegli atti, per poi presentare una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Rudiano. E in questo senso alcune informazioni importanti potrebbero arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere in zona. Tuttavia, sembra che qualcuno tra i giovanissimi autori di quello scempio si sia già costituito e abbia anche proposto di aiutare nel rimuovere quelle scritte.