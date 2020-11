Desenzano, sub si allena e scopre una rete abbandonata

(red.) Situazione pericolosa pochi giorni fa, sabato 31 ottobre, sulla sponda bresciana del lago di Garda, non lontano dalla Lega Navale di Desenzano. Quel pomeriggio nella palestra acquatica “Il Tritone” era in corso una delle tante esercitazioni da parte di subacquei e apneisti. Ma a un certo punto uno di questi ha visto una rete di circa 30 metri, rimasta abbandonata in acqua, dove qualcuno avrebbe potuto restare impigliato.

Per fortuna non si è verificato nulla di grave, mentre la Guardia costiera ha condotto le operazioni di rimozione del tramaglio con l’aiuto delle squadre dei sub del Wwf di Brescia e Bergamo. Ai subacquei non sono sfuggiti i molti pesci che erano rimasti bloccati nella rete, di cui parecchi morti. Non è escluso che quel tramaglio fosse stato perso da un pescatore di frodo.