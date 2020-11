Brescia, bomba carta rovina il presidio anti-Covid: ferito un ultrà

(red.) Per fortuna non si è assistito alle stesse scene di guerriglia e devastazione avvenute in altre città italiane, ma ieri sera, lunedì 2 novembre, è stato il turno di Brescia nel momento in cui un migliaio di persone sono scese in piazza Vittoria, in città, per manifestare il proprio dissenso contro le ulteriori misure restrittive che arriveranno per combattere la pandemia da nuovo coronavirus. In piazza si sono ritrovati artigiani, commercianti e studenti, ma non sono mancati nemmeno ultras del Brescia Calcio, elementi di estrema destra e persino negazionisti del Covid.

Tra bandiere e striscioni con scritte di attacchi all’indirizzo del Governo e parlando di “dittatura sanitaria”, qualcuno ha anche lanciato dei cori contro il premier Giuseppe Conte e il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. Nessuno aveva organizzato quella particolare manifestazione, presidiata da Polizia e carabinieri, ma tra i partecipanti c’è chi ha preso la parola per parlare delle proprie difficoltà, anche se i cori da stadio e gli attacchi verbali hanno influito sul presidio che si stava svolgendo senza particolari problemi.

Tuttavia, in chiusura di manifestazione la tensione si è levata nel momento in cui è stata lanciata una bomba carta a terra e poi raccolta da un ultrà del Brescia. L’ordigno gli è esploso in una mano e l’uomo, un 51enne, è stato soccorso con un’ambulanza in codice giallo e trasportato all’ospedale Civile di Brescia: rischia di perdere la parte dell’arto. Il questore Giovanni Signer ha sottolineato come quella bomba carta sia stata lanciata nella mischia da un gruppo di stranieri che evidentemente si erano infiltrati e non avevano nulla a che fare con la manifestazione. Uno scompiglio in chiusura di presidio che ora potrebbe portare a delle conseguenze. Sull’accaduto indaga la Digos.