Bassano Bresciano, corda di nylon tesa in strada. Sfiorato il dramma

(red.) Sono entrati in azione la prima volta sabato sera 31 ottobre e poi lo hanno rifatto la sera successiva, quella di domenica 1 novembre. Ma per fortuna il loro atto non ha provocato gravi conseguenze. E’ quanto accaduto a Bassano Bresciano dove alcuni individui, per un motivo incomprensibile, hanno rubato una corda di nylon presente nel cantiere in corso in via Cigole. Subito dopo l’hanno tesa lungo la rotonda e usando anche degli attrezzi dall’area di lavoro sulla zona.

In seguito la stessa corda, visto il pericolo, è stata rimossa da qualcuno, ma puntualmente è ritornata, da parte probabilmente degli stessi autori, sempre sul posto e sfruttando la nebbia. Suo malgrado nella corda è incappato un automobilista che ha poi allertato i carabinieri facendo giungere quelli della compagnia di Verolanuova. Di certo quella corda rischiava di provocare danni maggiori.