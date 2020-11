Montichiari, chiede loro di indossare la mascherina. Incassa calci e pugni

(red.) L’altra sera, sabato 31 ottobre, un cittadino di 31 anni che stava tornando a casa a piedi dal lavoro a Montichiari, nella bassa bresciana, è stato aggredito da una comitiva di ragazzi più giovani. Il motivo? Loro non avrebbero preso per nulla bene la richiesta di quell’uomo poco più grande di loro di indossare la mascherina. E così il gruppo di ventenni, italiani e stranieri, probabilmente anche sotto l’effetto dell’alcol, si sono scagliati contro di lui prendendolo a calci e pugni e lasciandolo a terra ferito e sanguinante. Poi si sono dati alla fuga.

L’ora non era tarda – prima delle 22 – e sono stati alcuni cittadini di passaggio, attirati da quei lamenti, a notare il giovane a terra e ad allertare i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma il 31enne si è fatto medicare sul posto, senza raggiungere l’ospedale. Lui stesso ha anche raccontato la dinamica ai carabinieri che ora indagano, anche attraverso le telecamere di sorveglianza, per riuscire a risalire agli autori dell’aggressione. Calci e pugni avvenuti tra il parco Caduti di Nassirya e via Paolo VI dove la comitiva di violenti si apposterebbe.