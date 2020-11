Brescia, notte di Halloween da follia. Un minore sorpreso con una mazza

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 2 novembre i carabinieri della compagnia di Brescia hanno dato conto degli interventi messi in campo sabato 31 ottobre, nella notte di Halloween, soprattutto in città e nonostante le misure anti-Covid, con il coprifuoco a partire dalle 23. Tanto che non sono mancate le segnalazioni. Una di queste riguarda un ragazzo minorenne che è stato fermato mentre, a bordo di una bicicletta, stava cercando di fuggire dal centro cittadino. E non solo è stato bloccato per quanto aveva commesso con altri ragazzi in una notte di follia, seppur senza particolari eccessi.

Infatti, i militari gli hanno trovato al collo una mazza da baseball e non si capisce per quale motivo l’avesse con sé. Come detto, il giovane si trovava con altri e gli sono stati contestati schiamazzi, lancio di uova contro i portoni e suono ai campanelli delle abitazioni tra piazza Tebaldo Brusato e piazzale Arnaldo. Una situazione che aveva indotto i residenti ad allertare i carabinieri, in quel momento impegnati nel verificare il rispetto delle misure sanitarie. Così facendo, le forze dell’ordine hanno fermato il minorenne e lo hanno condotto in caserma.

Qui gli è stata sequestrata la mazza e ha atteso i genitori per poter tornare a casa. Ha anche incassato una sanzione di 400 euro perché è stato sorpreso in giro dopo le 23, orario in cui scatta il coprifuoco. Ma non è stato l’unico intervento che ha visto giungere le forze dell’ordine.

Infatti in piazza Tebaldo Brusato si è verificata un’altra rissa, e purtroppo ne erano avvenute altre nelle settimane precedenti. Alcune decine di ragazzi si sarebbero fronteggiati e due di loro, forse le vittime, sono poi finiti al comando della Polizia locale di via Donegani.