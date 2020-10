Gavardo, un cane finisce nel Chiese: recuperato dai vigili del fuoco

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre, a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, i vigili del fuoco e altre forze di soccorso sono stati impegnati in un particolare intervento. Quello di recupero di un cane che era caduto nel fiume Chiese. Trascinato dalla corrente, l’animale con diversi anni alle spalle e sofferente di una lieve cecità, ha provato più volte ad aggrapparsi ai rovi lungo le rive, ma senza risultato.

Il suo abbaiare ha sollevato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto si sono mossi anche gli agenti della Polizia locale della Valsabbia. I vigili del fuoco, non senza difficoltà, si sono calati con una scala e sono riusciti a recuperare il cane che aveva riportato alcune contusioni. Infine, è stato affidato al padrone, un cittadino di Gavardo che non sapeva nulla della disavventura in cui era incappato l’animale.