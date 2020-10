Gambara, pensionata cade dalle scale in casa: grave in ospedale

(red.) Ieri mattina, domenica 25 ottobre, una pensionata di 71 anni è rimasta vittima di un grave infortunio domestico a Gambara, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 10 quando sembra che l’anziana, mentre stava scendendo una scala a chiocciola nella propria abitazione di via Montegrappa, sia caduta all’indietro colpendo la testa sui gradini. Subito è stata la figlia a soccorrerla, allertando poi il 112.

Insieme alle ambulanze, sul posto è arrivato anche l’elicottero a bordo del quale l’anziana è stata trasportata all’ospedale Civile di Brescia. Non ha mai ripreso conoscenza e per lei, ricoverata in Rianimazione, i medici hanno riservato la prognosi. Da capire se le sue condizioni siano dovute alla caduta o a un malore che potrebbe aver indotto la donna a perdere l’equilibrio lungo le scale.