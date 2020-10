Brescia, edicolante rapinata a fine giornata. Il ladro bloccato

(red.) Sperava di farla franca fuggendo col bottino dell’edicola e dopo aver aggredito la titolare, ma per lui è finita male. E’ in sintesi quanto successo nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre in via Spalto San Marco a Brescia, in città, dove un’edicolante è stata vittima di una rapina violenta. Come racconta Bresciaoggi che ne dà notizia, intorno alle 19,30 e al termine della giornata la titolare stava chiudendo la sua attività quando si è sentita tirare da dietro.

Era un uomo solitario che l’ha spinta a terra portandole via lo zaino: all’interno c’era l’incasso della giornata, alcuni valori bollati e gratta e vinci. L’azione si è svolta all’improvviso davanti agli occhi di qualche testimone che ha poi rincorso e bloccato il malvivente.

Per lui sono arrivate due pattuglie della Polizia che hanno recuperato lo zaino, mentre l’edicolante è stata medicata al pronto soccorso. La stessa donna ha raccontato al quotidiano bresciano che poco tempo prima le era stata rubata anche la bicicletta usata per consegnare i giornali a domicilio.