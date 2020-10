Corzano, studentessa 17enne precipita a scuola. Soccorsa in volo

(red.) Ieri mattina, lunedì 19 ottobre, pochi minuti prima delle 11 a Corzano, nella bassa bresciana, sono intervenuti i soccorsi mobilitati dal 112 attivato dall’istituto superiore alberghiero “Dandolo” di Bargnano. Un’operazione di soccorso che si è ritenuta importante per una ragazza di 17 anni precipitata per diversi metri e le cui cause non sono ancora state definite.

Su questo versante si stanno muovendo i carabinieri della compagnia di Chiari. Di certo c’è che la ragazza è caduta da un balcone. Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto si è mossa un’ambulanza di Dello insieme all’elicottero che ha trasportato la giovane, in preda ad alcune fratture, in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.