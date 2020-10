Brescia: chiusi dalla questura due locali in zona stazione

(red.) La questura di Brescia informa che nell’ambito dell’attività di contrasto al crimine diffuso, come disposto dal questore Leopoldo Laricchia ed attuata da tutte le articolazioni presenti in questura, sono stati effettuati controlli ed indagini a tutto campo nella zona della stazione di Brescia che hanno permesso di identificare 82 persone di cui 42 con precedenti di Polizia.



Inoltre sono stati apposti i sigilli a due locali; gli agenti nella mattinata di lunedì 19 ottobre hanno notificato il provvedimento del questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del Tulps, ai titolari della licenza del “Ristorante Delizioso” e “Bar Metropolitan” entrambi ubicati nella zona stazione.



In entrambi i casi, i provvedimenti scaturiscono dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dalla questura di Brescia, anche in collaborazione con le altre forze di Polizia, in particolari contesti urbani evidenziati per la presenza di individui legati al contesto criminale degli stupefacenti e della tossicodipendenza.