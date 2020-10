Rovato, dal camion escono cinque giovani imbucati in Serbia

(red.) Ieri mattina, mercoledì 14 ottobre, nel momento in cui il tir è approdato nel piazzale della ditta Frabes in via 25 Aprile a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, nemmeno l’autista riusciva a crederci. Aprendo lo sportello del rimorchio per scaricare la merce dopo un viaggio proveniente dalla Serbia, dal cassone sono scesi cinque giovani stranieri che hanno poi tentato di fuggire.

Ma sono stati tutti bloccati. Subito dopo sono stati allertati i carabinieri e gli agenti della Polizia locale per cercare di capire come quei cinque ventenni afgani e clandestini siano finiti a Rovato. In qualche modo si è poi riuscito a verificare che tutti erano saliti a bordo del cassone durante una sosta del mezzo pesante al confine tra la Serbia e la Croazia.

Appurata la situazione, anche la posizione del camionista che non rischia nulla, visto che non sapeva di aver imbarcato i cinque giovani, gli afgani sono stati condotti in caserma per essere identificati. Sembra che i cinque volessero raggiungere la Germania, ma non sono riusciti a scendere prima dal mezzo pesante.