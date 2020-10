Botticino, tentano furto al market: trio di donne finisce in manette

(red.) E’ andata male ieri mattina, mercoledì 14 ottobre, a tre donne che hanno cercato di rubare all’interno del supermercato Conad di via Mazzini a Botticino Sera, nell’hinterland bresciano. Il trio si è separato muovendosi tra gli scaffali per arraffare i prodotti e con l’intento poi di trovarsi insieme al momento della fuga. Peccato per loro che qualche commessa si sia accorta dei loro movimenti sospetti.

Quando le tre donne sono fuggite dalla cassa senza pagare, le stesse commesse con l’aiuto di alcuni passanti le hanno rincorse. Infine, ci hanno pensato i carabinieri, che stavano transitando sul posto per caso nell’ambito dei consueti controlli, a perquisirle. Addosso avevano ancora la merce rubata. Le tre sono state quindi arrestate.