Villanuova, anziano passeggia verso il monte Covolo ma non torna

(red.) Dallo scorso sabato 10 ottobre non si hanno più notizie di Luigi Pilenghi, di 88 anni, che nel pomeriggio si era recato per la sua consueta passeggiata ai piedi del monte Covolo a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano. Nel momento in cui i familiari la sera non lo avevano visto tornare a casa per la cena avevano attivato le ricerche contattando subito le forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione fornita dalla moglie, l’uomo era uscito dalla casa di via Legnago per raggiungere un luogo in cui possiede un terreno con tanto di fienile.

Ma è probabile che abbia perso l’orientamento, forse a causa dell’età avanzata, nel momento di tornare a casa. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, con un presidio attivato nella palestra delle scuole medie impiegando i carabinieri, la Polizia locale, i vigili del fuoco e la Protezione civile. Il maltempo che si è abbattuto in serata sabato ha indotto a interrompere le ricerche, mentre in alto si era levato un elicottero per notare eventuali movimenti.

Le ricerche sono andate avanti anche ieri, domenica, senza esito e rese complicate dal maltempo, ma sono riprese anche questa mattina, lunedì 12 ottobre, all’alba. Si stanno analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere di privati che avevano immortalato l’uomo che passeggiava indossando un maglioncino grigio a strisce, pantaloni grigi, un berretto e scarpe da tennis.