Pedopornografia online, sequestri in tutta Italia. Anche nel bresciano

(red.) Da questa mattina all’alba, sabato 10 ottobre, la Polizia di Stato con il coordinamento della procura di Catania e oltre cento agenti della Polizia postale stanno effettuando diverse perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’operazione “Scacco matto” con cui è stata sgominata un’organizzazione pedopornografica su internet. L’intervento delle forze dell’ordine sta interessando anche la nostra provincia di Brescia, insieme a quelle di Bolzano, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese e anche all’estero.

Il bilancio è di venti italiani denunciati, di cui tre arrestati in flagrante con l’accusa di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia. L’indagine ha permesso di scoprire che gli accusati usavano sistemi anonimi e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro foto e video pedopornografici, catalogati in base a criteri di età, sesso ed etnia, persino con abusi su minori, anche neonati, alcuni anche vittime di sadismo.

E si è scoperto che gli autori condividevano tra loro le esperienze sessuali con minori. L’attività ha coinvolto la Polizia Postale di Catania e il Centro Nazionale di contrasto alla Pedofilia online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma raccogliendo dati anche sui luoghi dove avvenivano gli abusi.