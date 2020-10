(red.) Sono andate avanti per tutta la giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, le ricerche dell’uomo di Ardesio (Bg) di 46 anni, disperso da domenica in Presolana. Nelle operazioni di ricerca odierne, sono stati utilizzati i droni e l’elicottero dei Vigili del fuoco che, con i tecnici della VI Orobica del CNSAS, hanno ispezionato l’area della montagna che corrisponde alla parete Nord.

Per ora non sono emersi segni del passaggio o della presenza dell’uomo ma nelle prossime ore tutte le immagini raccolte saranno esaminate nei dettagli, per individuare eventuali segnali utili per il ritrovamento. Nel caso in cui emergessero dei riscontri, le ricerche sul posto, al momento sospese, riprenderanno, tenendo in considerazione anche le condizioni di praticabilità della parete.