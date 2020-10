Castegnato, malore in moto e finisce contro un albero: muore 81enne

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 ottobre, un malore ha portato un uomo di quasi 82 anni a perdere il controllo della propria moto e poi a finire contro un albero, morendo sul colpo. E’ la dinamica di quanto accaduto pochi minuti prima delle 13,30 in via Cavour a Castegnato, nel bresciano. Carlo Pea, questo il nome della vittima che avrebbe compiuto 82 anni il 22 ottobre, era in sella alla sua Vespa e si stava muovendo in direzione di Castegnato.

A un certo punto, probabilmente proprio a causa del malore, ha iniziato a invadere l’altra corsia finendo contro un primo e un secondo albero, per poi terminare a terra. Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto un’ambulanza e anche l’elicottero, ma ormai per l’anziano non c’era più nulla da fare.

La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia stradale di Brescia con quella di Iseo, mentre il magistrato ha subito restituito la salma alla famiglia, appurata la dinamica dei fatti. L’uomo, pensionato da anni e residente da solo in un appartamento dell’Aler, era stato agricoltore e operaio. Era appassionato di motori e vicino a due gruppi di Motoclub.