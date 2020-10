Villanuova sul Clisi, anziano esce di casa e non torna: trovato morto

(red.) Era uscito di casa nella prima serata di lunedì 5 ottobre per raggiungere il circolo Acli di Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano, come spesso era solito fare. Ma nel momento in cui, a tarda notte, i familiari non hanno sentito ritornare a casa il congiunto di 81 anni hanno iniziato a cercarlo, purtroppo senza esito. Fino a ieri mattina, martedì, quando intorno alle 8,15 il corpo senza vita dell’uomo è emerso dal canale della vecchia centrale Cbo del paese.

Subito si è compreso che ogni tentativo di soccorso sarebbe stato inutile e per questo motivo è stato allertato il magistrato che, mosso dopo i carabinieri di Gavardo e della compagnia di Salò, ha deciso di disporre l’autopsia. L’esame si svolgerà all’obitorio dell’ospedale di Gavardo dove è stata ricomposta la salma. L’uomo era sposato e lascia due figli.