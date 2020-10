Carpenedolo, auto di amici fuori strada: conducente in fuga

(red.) Rischia di finire in grossi guai un automobilista che nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre è fuggito dal proprio veicolo, a bordo del quale sono rimasti alcuni amici, dopo aver provocato un incidente stradale. Era successo nel momento in cui a Carpenedolo, nella bassa bresciana, l’auto con a bordo vari amici, si stava muovendo lungo la provinciale 343 in direzione di Montichiari. A un certo punto, forse per una distrazione, il conducente ha perso il controllo uscendo di strada contro un traliccio dell’alta tensione e poi in una roggia.

Ma in quei frangenti il conducente, per un motivo non comprensibile, era riuscito a liberarsi dall’abitacolo e a darsi alla fuga. Un’altra auto in transito sulla stessa strada è rimasta a sua volta coinvolta in alcuni pezzi di rottami della precedente Bmw uscita di strada e proprio l’automobilista, individuando l’altra vettura fuori strada, aveva attivato i soccorsi.

Ma sul posto i volontari avevano trovato gli occupanti illesi, mentre della persona alla guida non c’era traccia. In seguito un’autogru ha recuperato il veicolo, mentre i carabinieri si sono messi sulle tracce e hanno identificato il conducente fuggito. Oltre a una multa, rischia di vedersi sospesa la patente e una denuncia per fuga dopo lo scontro.