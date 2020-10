Spacciava attorno a Campo Marte: arrestato pakistano

(red.) Giovedì 1 ottobre la Polizia Locale di Brescia ha arrestato una persona per spaccio di droga in via Goito. Da diversi giorni una pattuglia stava tenendo sotto controllo la zona attorno a Campo Marte, dove era stata segnalata la presenza di alcuni spacciatori. Gli agenti, nel corso della serata, hanno notato gli spostamenti sospetti di un uomo di origine pakistana che veniva ripetutamente avvicinato da persone note alle forze dell’ordine come tossicodipendenti.

Il pakistano è poi stato visto salire a bordo di un’Alfa Romeo guidata da un italiano, anche lui conosciuto dagli uomini della Polizia Locale come consumatore di stupefacenti. Dopo diversi spostamenti, tra i quali anche una sosta a un vicino sportello bancomat, l’auto è ritornata verso via Goito, dove è stata fermata dalla pattuglia.

Gli agenti hanno trovato addosso al pakistano due sacchetti contenenti complessivamente sette grammi di eroina. L’uomo, inoltre, aveva nascosto in una calza mezzo grammo di cocaina. Interrogato, l’italiano che era con lui ha ammesso di aver acquistato eroina più volte, in passato, dal pakistano. Quest’ultimo è stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio per direttissima.