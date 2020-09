Remedello, padre trova il figlio in arresto cardiaco: grave in ospedale

(red.) Da ieri mattina, domenica 27 settembre, un giovane di 32 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia, in terapia intensiva, dopo aver accusato un problema cardiaco. E’ successo in via Einaudi a Remedello, nella bassa bresciana, dove il padre, forse spinto da una sensazione, ha raggiunto all’alba la camera da letto del figlio trovandolo in preda al malore.

Il giovane, medico chirurgo di professione, si è visto riservare la prognosi dopo essere stato trasportato in codice rosso verso il massimo ospedale cittadino.