Brescia, scappa in Senegal e torna da latitante. Arrestato dalla Polizia

(red.) Nel 2017 aveva “informato” i suoi amici attraverso il proprio profilo Facebook di partire verso il Senegal, suo Paese di origine. Peccato che quel post con tanto di fotografia scattata in un aeroporto sia stato salvato e appuntato anche dagli agenti della Polizia locale di Brescia. Infatti, l’uomo di 43 anni pochi giorni prima di quella fuga era finito agli arresti domiciliari per un’indagine connessa allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma lo stesso africano, che nel suo curriculum presenta numerosi arresti e condanne per droga, era tornato a Brescia da latitante. Gli agenti della municipale lo hanno riconosciuto nelle ore precedenti a lunedì 28 settembre quando lo hanno notato mentre scendeva da un’auto nei pressi della stazione ferroviaria per poi raggiungere un negozio di kebab in piazza Repubblica.

Gli operatori lo hanno quindi beccato e l’uomo non ha opposto resistenza nel farsi portare al comando di via Donegani. Qui gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e trasferito a Canton Mombello dove dovrà scontare 4 anni e un mese di reclusione collezionati nel corso delle condanne subite.