Sparatoria di Paratico: fermato 22enne di Villongo

(red.) Sembrano arrivate a una svolta le indagini dei carabinieri sui colpi di rivoltella che verso le 8 della mattinata di questo venerdì hanno ferito Simone Martinelli, un operaio di 38 anni residente nella Bergamasca all’interno di una azienda di Paratico, sul basso lago d’Iseo, la Colombo di via Varzago.

Secondo gli investigatori gli indizi portano a un giovane di 22 anni residente a Villongo, a pochi chilometri dal luogo del ferimento, in provincia di Bergamo.



I carabinieri, che conducono le indagini coordinati dal sostituto procuratore Donato Greco, pensano di aver individuato nel giovane il responsabile dell’aggressione. Il 22enneè stato portato in caserma e interrogato a lungo.

La vittima, che è stata soccorsa dai colleghi e trasportata all’ospedale di Bergamo dove si trova ricoverata con ferite d’arma da fuoco alle mani, non è in pericolo di vita e ha già parlato con gli investigatori. La sua testimonianza ha permesso di identificare con certezza il feritore.