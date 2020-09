Rovato, sorpreso a lanciare un gatto nel torrente. Ora rischia

(red.) Non la passerà liscia il ragazzo che domenica 20 settembre è stato sorpreso a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, mentre lanciava in un torrente un gatto con legato al collo un sasso. Chiaro l’intento, anche se poteva trattarsi di una bravata, di fare del male al felino. Ma proprio in quei momenti una donna testimone dell’accaduto è riuscita a portare in salvo l’animale, a restituirlo al proprietario e a segnalare l’episodio alla Polizia locale.

Gli agenti della municipale sarebbero riusciti a identificare il giovane la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che potrebbe decidere di procedere nei suoi confronti per maltrattamento sugli animali.