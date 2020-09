Urago Mella, interrogatorio per il marito accusato di tentato omicidio

(red.) Questa mattina, mercoledì 23 settembre, il 55enne Aberrahim Senbel, marocchino accusato di tentato omicidio per l’incendio di domenica 20 sera all’ultimo piano di una palazzina in via Tiboni a Urago Mella, quartiere di Brescia, sarà interrogatorio dal giudice delle indagini preliminari nell’ambito della convalida dell’arresto chiesta dalla procura. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe dato fuoco usando del liquido infiammabile sulla moglie 45enne connazionale Mina Safine, attualmente ricoverata in gravissime condizioni nel centro ustionati di un ospedale di Genova.

Per lei, a causa delle piaghe sparse su tutto il corpo, è stata riservata la prognosi. La sensazione degli inquirenti è che l’incendio sia scattato dopo una lite per futili motivi, ma il giudice potrebbe valutare anche un’altra ipotesi. Infatti, anche l’uomo si trova ricoverato in un ospedale, al Civile di Brescia all’interno del reparto maxillo facciale, dopo aver riportato una serie di ustioni. E da questo punto di vista non si esclude che l’uomo possa essere invece intervenuto per cercare di spegnere le fiamme appiccate dalla moglie in un tentativo di suicidio.