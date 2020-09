Val Rendena, coppia di Orzinuovi cade in un canalone: muore donna

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 18 settembre, si è consumata una tragedia nei boschi in quota a 1.400 metri di altezza tra le montagne della Val Rendena, in Trentino. Una coppia bresciana di Orzinuovi, che a Strembo possiede una seconda casa, era impegnata in una delle numerose escursioni alla ricerca di funghi. I due – lei Giuditta Martinelli di 71 anni e lui Giuliano Andrico di 74 – erano usciti dalla baita per muoversi tra i sentieri abituati a percorrere. L’uomo davanti e la moglie dietro, a un certo punto il primo chiamando la seconda non ha ricevuto risposta e quando si è girato ha notato che la donna non c’era più.

Poco prima la 71enne era precipitata, dopo essere inciampata, per circa 300 metri in un canalone. Il marito è quindi tornato sui propri passi allertando anche il figlio che a sua volta aveva chiamato i soccorsi nel momento in cui anche il padre non era più rintracciabile. Anche lui, nella foga di ricercare la moglie, era scivolato per 150 metri nei boschi. Per quanto riguarda i soccorsi, sul posto è giunto l’elicottero che ha individuato l’uomo, in gravi condizioni, per poi muovere anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Val Rendena per cercare anche la donna.

Il ritrovamento è avvenuto dopo le 16,20 e quando la 71enne è stata raggiunta, ormai per lei non c’era più nulla da fare. La salma è stata ricomposta al campo sportivo di Strembo e poi nella camera mortuaria dove potrebbe essere sottoposta a una serie di accertamenti medico legali. Il marito, invece, è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’accaduto in una zona impervia, anche se abitudinaria per i due coniugi. La coppia, molto conosciuta a Orzinuovi, ha tre figli.