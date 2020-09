Non ce l’ha fatta il cercatore di funghi di Sale Marasino

(red.) Purtroppo non ce l’ha fatta il cercatore di funghi 60enne di Sale Marasino che dalla giornata di venerdì era disperso nei boschi attorno al Mortirolo, in Valle Camonica.

Nel primissimo pomeriggio di questo sabato, intorno alle 14,30, Giacomo Mazzucchelli è stato trovato cadavere da un gruppo di soccorritori formato da uomini del Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Protezione civile: giaceva privo di vita non lontano dal sentiero a circa un chilometro dal punto in cui aveva lasciato la macchina, sulla strada per la val Varadega.

Alle ricerche, iniziate nel tardo pomeriggio di venerdì, hanno partecipato molti volontari. La vittima aveva raggiunto i boschi dell’alta valle per cercare funghi con un amico di Sale. Si erano dati appuntamento alla macchina per tornare a casa, ma solo uno di loro è arrivato alla vettura e l’amico ha allertato i soccorsi che venerdì si erano protratti senza risultati fino a sera per riprendere nella mattina di sabato.