Mortirolo, disperso un cercatore di funghi. Soccorsi in azione

(red.) Questa mattina all’alba, sabato 19 settembre, un vasto schieramento formato dai tecnici del Soccorso alpino e altro personale hanno ripreso le ricerche sul Mortirolo, in alta Valcamonica, nel bresciano, per un uomo di 60 anni di cui non si hanno notizie. L’uomo, con un amico di Sale Marasino, aveva raggiunto ieri i boschi dell’alta valle per cercare funghi e si erano dati appuntamento nel pomeriggio all’auto che avevano parcheggiato. Ma intorno alle 16 solo uno di loro è arrivato alla vettura e quando era passato troppo tempo e senza riuscire a contattare la persona, l’amico ha allertato i soccorsi.

Sul posto si sono mossi i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco di Darfo ed Edolo e la Protezione civile dell’alta Valcamonica insieme ai carabinieri, oltre a due elicotteri. Le ricerche, senza esito, sono andate avanti fino a ieri sera intorno alle 22 e stamattina, con il favore della luce, sono riprese partendo dal campo base allestito al Mortirolo. Si cercherà anche di verificare l’ultima cella agganciata dal cellulare del 60enne per rintracciarlo più facilmente.

Sempre ieri in Valcamonica si sono concluse invece nel senso positivo le ricerche di un cercatore di funghi di 73 anni. L’anziano era partito dal rifugio Alpini di Campovecchio e non era rientrato secondo previsto. Quindi i soccorsi lo hanno cercato trovandolo intorno alle 19 in condizioni di leggera ipotermia. E’ stato quindi imbarcato sull’elicottero e trasportato in ospedale in codice rosso.