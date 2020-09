Commercio armi leggere, le associazioni chiedono più sorveglianza

«Lo studio pubblicato dall’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di

sicurezza e difesa (Opal) di Brescia solleva più di qualche interrogativo circa la conformità di

alcune operazioni di importazione ed esportazione di materiali militari svolte dall’Agenzia

Industrie Difesa, ente di diritto pubblico che agisce per conto del Ministero della Difesa. In

particolare riguardo all’operazione di importazione da Singapore, autorizzata nel 2018, di oltre

15mila pezzi di munizionamento per cluster bombs (bombe a grappolo), i cui utilizzatori finali non

sono noti. Ed inoltre riguardo all’esportazione a Malta, autorizzata nel 2017, di un consistente

lotto di mitragliatrici e pistole, tra cui alcune inefficienti, e di cui non conosciamo la destinazione

finale».

Lo riporta un comunicato congiunto diffuso dall’Osservatorio Opal e dalla Campagna

per la messa al bando delle mine insieme alla Rete italiana per il disarmo. Le associazioni invitano

perciò il Parlamento ad intervenire per richiedere al Governo e all’Autorità nazionale Uama

(Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) precise spiegazioni riguardo alle

operazioni svolte dall’Agenzia Industrie Difesa.

Lo studio dal titolo “L’Agenzia Industrie Difesa e le operazioni di importazione ed

esportazione di armamenti” (collana “Studi e Ricerche”, n. 2), a firma di Carlo Tombola e Giorgio

Beretta, rispettivamente coordinatore scientifico e analista dell’Osservatorio Opal, pone una

specifica attenzione all’attività dello Stato italiano come attore nel mercato degli armamenti e in

particolare riguardo alle operazioni dell’Agenzia Industrie Difesa, ente di diritto pubblico che agisce

per conto del Ministero della Difesa sia per importare materiale militare per le necessità delle

FF.AA. e degli stabilimenti militari nazionali, che per esportare materiale, spesso considerato

obsoleto.

«L’Agenzia Industrie Difesa (Aid) – spiega Carlo Tombola – è attiva dal 2014, svolgendo nei

primi anni soprattutto un’attività di vendita dei “surplus” di armamenti pesanti e di

munizionamento, mentre nel 2018 e 2019 mostra un forte incremento dell’attività di

importazione. Tra i paesi da cui Aid sta maggiormente importando materiale militare risultano

Singapore e Taiwan, che non hanno aderito né alla “Convenzione di Ottawa per la messa al

bando delle mine antipersona”, né alla “Convenzione di Oslo contro le bombe a grappolo” e tanto

meno al “Trattato internazionale sulle armi convenzionali”. L’Italia, acquistando materiali da questi

paesi, rischia così di rafforzarne l’economia militare e favorire il mercato “grigio”, semilegale delle

armi bandite dalla comunità internazionale».

«Anche altre operazioni di esportazione di materiali militari compiute da Aid che abbiamo

dettagliato nello studio – aggiunge Giorgio Beretta – vanno sottoposte all’attenzione del

Parlamento in quanto alimentano un “mercato dell’usato” che può essere facilmente suscettibile

di diversioni e triangolazioni. Va pertanto chiarito quali garanzie siano state ricevute dalle autorità

italiane che rilasciano le autorizzazioni riguardo all’utilizzatore finale».

Lo studio di Opal viene diffuso in occasione del trentesimo anniversario della legge n. 185

del 1990 che ha stabilito “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei

materiali di armamento”.

Secondo Francesco Vignarca, coordinatore di Rete Italiana per il Disarmo, «l’analisi dei casi

e dei dati condotti in questo studio dimostra ancora una volta il pericolo che il nostro paese diventi

un percorso facilitato per export di armamenti non controllati e problematici. Casi recenti di

autorizzazioni e licenze dimostrano la fragilità dell’applicazione delle norme, i cui principi invece

sono chiari e di alto standard. E dunque è fondamentale che il Parlamento continui a occuparsi

approfonditamente della questione e richieda un esame dettagliato di tutte le operazioni di

esportazione di qualsiasi natura».«Non è accettabile – aggiunge Vignarca – che possano esistere buchi nei controlli o norme che facciano diventare l’Italia un ponte per esportazione di materiali militari in zone del mondo in cui sono presenti conflitti o violazioni dei diritti umani».

Giuseppe Schiavello, direttore della Campagna italiana contro le mine antipersonali, afferma: «Sollecitiamo il Parlamento a riprendere e sbloccare il ddl C.1813 “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni a grappolo”, a quasi tre anni dal rinvio alle Camere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (27.10.2017). Il ddl C.1813 è fermo dall’aprile 2019 alla commissione Finanze della Camera, dopo l’approvazione all’unanimità delle modifiche che ne hanno sanato il vulnus costituzionale motivo del rinvio alle Camere. Vale la pena ricordare che la legge si prefigge di

definire gli strumenti di controllo e contrasto al sostegno finanziario alle imprese straniere

produttrici di ordigni già banditi dal nostro Paese attraverso operatori finanziari autorizzati».

«Ricordo – prosegue Schiavello – che, proprio per la stessa interpretazione della Presidenza della

Repubblica, il sostegno anche finanziario ad attività di produzione, commercio e vendita è proibito

dall’art. 7 della L. 95/2011 di ratifica della Convenzione di Oslo, e che il ddl C.1813 riguarda gli

strumenti e gli organi di controllo degli intermediari finanziari. Segnalo infine che la Banca d’Italia

– pur avendo espresso piena condivisione delle finalità del disegno di legge in una nota indirizzata

al Senato – non ha ancora diffuso le linee guida per l’applicazione dell’art. 7 della legge

95/2011 per il contrasto del finanziamento delle mine antipersona e cluster bandite dalle

Convenzioni di Ottawa e di Oslo».

In conclusione, Piergiulio Biatta, presidente di Opal, ribadisce che «l’Osservatorio di

Brescia è attento sin dalla sua fondazione a verificare il rispetto della legge 185/1990, uno

strumento di grandissima importanza, definito grazie all’ampia mobilitazione della società civile. In

questi anni ci siamo dedicati soprattutto all’analisi delle esportazioni, vista la vocazione del

distretto bresciano all’export delle armi leggere. Con questo numero dei nostri “Studi e Ricerche”

vogliamo gettare uno sguardo anche alle attività di importazione, per verificare meglio quale sia il

ruolo dell’Italia nel commercio globale di armamenti».