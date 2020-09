Trenzano, centro bloccato da un trasporto eccezionale

(red.) Traffico in tilt, centro del paese bloccato per ore, percorsi altermativi per tutti i veicoli. E’ successo questo giovedì mattina a Trenzano quando un grosso autoarticolato Scania della Autotrasporti Tettamanzi, azienda del Varesotto, s’è incastrato mentre tentava di superare la curva tra via Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele, nel pieno centro del borgo a due passi dalla parrocchiale.

A causa della lunghezza eccezionale del rimorchio, che trasportava travi prefabbricate di cemento armato per la costruzione di un capannone a Corzano, il veicolo è rimasto bloccato in mezzo alla curva, senza poter più andare né avanti né indietro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Trenzano, che ha chiuso la strada troppo stretta per un trasporto di quelle dimensioni deviando il traffico su percorsi alternativi.

Molti si interrogano sulle ragioni dell’errore da parte del conducente, forse una distrazione oppure le indicazioni sbagliate di un navigatore.