Controlli in stazione, preso pusher senegalese

La questura di Brescia ha proseguito anche nella giornata di mercoledì l’operazione “città sicura” nella zona della stazione cittadina.

Durante un controllo effettuato all’interno di un esercizio commerciale di via Fratelli Ugoni, gli agenti hanno arrestato un 25enne sudanese, ricercato dall’autorità giudiziaria per scontare una pena emessa del Tribunale di Brescia nel 2019, per svariati reati legati al traffico di stupefacenti.

L’arrestato inizialmente ha fornito una falsa identità: è stato condotto presso gli uffici della Questura per accertamenti e poi è stato portato a Canton Mombello dove sconterà la pena di 1 anno, 3 mesi e 26 giorni.

Inoltre, in un locale di viale della Stazione, grazie al contributo del cane poliziotto Irvin gli agenti hanno individuato un 22enne marocchino con alcune buste di cellophane con all’interno circa 20 gr. di marijuana e hashish.

I controlli effettuati hanno interessato principalmente la zona stazione e le vie limitrofe; le verifiche hanno ermesso l’identificazione di 81 persone e il controllo di 37 autoveicoli; inoltre sono stati effettuati controlli in 4 esercizi pubblici.