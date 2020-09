Brescia, aggredito in piazza Vittoria: “Voleva il mio cellulare”

(red.) Stavolta piazza Arnaldo e piazza Tebaldo Brusato non c’entrano, così come nemmeno le baby gang. Ma il centro storico di Brescia, in questo caso ancora più “centrale”, visto che si parla di piazza Vittoria, è finito di nuovo nel mirino per un episodio di aggressione. Almeno è quello denunciato e raccontato al Giornale di Brescia da un 34enne e avvenuto ai primi di settembre. Il giovane, tornando a quei minuti di paura, ha detto di aver accompagnato un’amica al parcheggio sotterraneo della piazza e poi di lasciare la zona a piedi per tornare a casa, intorno alle 22.

Ma a quel punto da dietro un uomo, pare un 30enne straniero e forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, gli avrebbe intimato di consegnargli il cellulare. Ma il 34enne avrebbe fatto finta di niente fino a quando l’altro, almeno secondo il racconto della vittima, lo ha colpito con un pugno al volto e anche a terra. Il 34enne, che nello scontro ha riportato la frattura di una spalla, sarebbe poi riuscito a liberarsi fuggendo verso casa e riuscendo a tenere il cellulare.

A quel punto aveva allertato i carabinieri ai quali ha denunciato i fatti. I militari stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza puntate sulla piazza per ottenere riscontri. E pare che lo stesso aggressore poco prima della violenza al giovane avesse anche colpito un’altra ragazza. Ma il 34enne critica anche il fatto che nonostante le sue urla nessuno lo abbia aiutato.