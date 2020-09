Alfianello, vandali al centro sportivo comunale. Palestra inagibile

(red.) Una furia vandalica che ha persino portato a rendere inagibili per qualche tempo gli spazi a disposizione delle associazioni sportive, tanto da dover far rinviare l’inizio delle attività. Succede ad Alfianello, nella bassa bresciana, dove nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre il centro sportivo di via Usignolo è finito nel mirino. I soliti ignoti hanno raggiunto l’edificio usando gli estintori per deturpare la palestra e devastare alcuni arredi.

Un atto che ha indotto a rendere inagibile la palestra. Il centro sportivo, tra l’altro, era già stato colpito dai vandali nel 2019 da parte di alcuni 15enni, poi individuati dagli agenti della Polizia locale. E i loro genitori erano stati costretti a mettere mano al portafogli per riparare i danni.

Ma di fronte a quanto accaduto domenica sera, c’è la sensazione che gli autori siano gli stessi di quelli che sono entrati nei mesi precedenti anche alla palestra di Pontevico. Per quanto riguarda i fatti di domenica sera si parla di danni per alcune migliaia di euro.