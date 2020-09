Soiano, crolla la loggia di uno stabile disabitato. Nessun ferito

(red.) Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, ma si è sfiorata la tragedia domenica sera 6 settembre intorno all’ora di cena a Soiano del Lago, sulla sponda bresciana del Garda. A un certo punto, intorno alle 19, è crollata la loggia di una casa disabitata in via Torminello. L’abitazione vuota da anni è inserita in un contesto abitato e proprio una residente ha lanciato l’allarme.

Chi conosce quell’edificio dice che da tempo si sentivano strani rumori con il rischio di cedimenti. E così è stato domenica sera. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco di Salò che hanno messo in sicurezza la struttura, mentre gli agenti della Polizia locale della Valtenesi si sono occupati di gestire la viabilità.

L’edificio colpito dal crollo è stato dichiarato inagibile e transennato, mentre una corsia vicina alla struttura è stata interdetta alla circolazione. La sensazione è che il maltempo dei giorni precedenti possa aver indebolito ulteriormente l’edificio di cui si attende una ristrutturazione al momento incerta.