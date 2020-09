Incidente fra tre auto, bloccata per ore la 45 bis

(red.) Uno scontro fra tre auto avvenuto poco dopo le 17 del pomeriggio ha bloccato per un paio d’ore il traffico sulla strada 45 bis della Val Sabbia in questo lunedì 7 settembre. L’incidente si è verificato all’inizio della galleria San Biagio, tra Gavardo e Villanuova all’altezza dell’uscita di Soprazzocco. La strada è stata riaperta intorno alle 19,30.

Tre i feriti che si trovavano a bordo di tre diverse automobili, due di loro sarebbero piuttosto gravi: in codice rosso sono stati ricoverati con l’elisoccorso alla Poliambulanza una donna di 27 anni di Rezzato, mentre un 45enne di Borgosatollo è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia. Più leggere le ferite riportate da una donna di 61 anni di Vestone.

La chiusura della statale ha provocato forti rallentamenti e disagi per il trasporto in tutta la zona. Per estrarre dalle lamiere delle automobili un paio dei feriti è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell’ordine.