Brescia, rapine ed estorsione: ragazzini finiscono nei guai

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 7 settembre i carabinieri della compagnia di Brescia hanno diffuso una nota con cui sono emersi alcuni risultati da attività d’indagine legata a una serie di episodi di aggressione nel centro storico, con riferimento sempre a piazza Tebaldo Brusato e Arnaldo.

Lo scorso maggio, per esempio, è finito in manette un 17enne italiano che si è visto notificare gli arresti domiciliari dopo due rapine commesse a gennaio. E alla fine di giugno sono scattati altri due provvedimenti per un caso di estorsione sfociata in rapina dello scorso febbraio ai danni di un 17enne italiano. I due autori, un 16enne e un 17enne italiani, sono stati posti ai domiciliari.